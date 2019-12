Restaurant Taxi’s opent weer na schouwbrand: “Vol goede moed en volgeboekt” Wouter Spillebeen

07 december 2019

14u12 0 Gent Vanavond kan restaurant Taxi’s in de Zuidstationstraat in Gent weer gasten ontvangen nadat een schoorsteenbrand donderdag roet in het eten gooide. “We zijn er met het hele team in gevlogen”, zegt chef-kok Gilles Bogaert.

De brand ontstond in een buis van het afzuigsysteem aan de buitenkant van het restaurant, waar een barbecue staat. “In een tussenstuk moet heel wat hete lucht opgestapeld zijn en is het vuur ontstaan”, weet kok Gilles Bogaert. Isolatiemateriaal rond de buis vatte vuur en schroeide de buitenmuur, maar gelukkig raakte de binnenkant van het gebouw niet beschadigd. “Er kwam bij het blussen alleen wat rook binnen, dus de schade is beperkt gebleven.” De vjftien gasten in het restaurant werden geëvacueerd.

Vrijdag stak het personeel de handen uit de mouwen om het restaurant weer klaar te krijgen om mensen te ontvangen. “Het team is erin gevlogen en nu is alles hersteld.”

Vanavond is Taxi’s al volgeboekt. “We beginnen er weer aan met goede moed, nieuwe motoren en een nieuw afzuigsysteem.”