Restaurant Taxi’s gesloten, eigenaar op zoek naar overnemer: “Het was een kinderdroom maar op een bepaald moment moet je keuzes maken” Jill Dhondt

18 september 2020

14u41 2 Gent Restaurant Taxi’s werd twee jaar geleden geopend in de Zuidstationstraat. Het was zeker niet het eerste grote project van eigenaar Geert De Paepe, en dat weegt na een tijd. De energievretende heropstart na corona gaf voor hem de doorslag om het restaurant te sluiten, en op zoek te gaan naar een overnemer.

Restaurant Taxi’s was tot voor kort het enige restaurant in Gent dat enkel focuste op vis. Gentenaars en bezoekers gingen dan ook graag naar daar voor een gezellige, lekkere avond. Bezieler Geert De Paepe opende het restaurant slechts een dik jaar nadat hij het hotel 1898 The Post had opgestart op de Korenmarkt. Het visrestaurant draaide goed, maar de heropstart na de lockdown viel hem zwaar.

Niet zelf in de zaak

“Januari, februari en het eerste deel van maart waren fantastisch”, zegt Geert. “Maar dan moesten we verplicht sluiten, en de heropstart vroeg veel van ons: centen, energie en tijd. Omdat ik me niet honderd procent kon focussen op het restaurant, heb ik besloten om mijn Taxi-verhaal stop te zetten. Het was altijd al een oude kinderdroom om een eigen restaurant te hebben, maar op een bepaald moment moet je keuzes maken. Een horecazaak loopt volgens mij nog steeds het beste als de eigenaar zelf in de zaak staat.”

Geert trekt zich terug als eigenaar, maar hij hoopt dat dit niet het einde betekent van het restaurant. “Ik hoop dat Taxi’s kan verder bestaan onder een andere eigenaar. Het is en blijft een fantastische zaak die lekker eten serveert in een leuke setting op een toffe locatie. Het zou erg spijtig zijn mocht het restaurant niet meer bestaan. Bovendien blijft chef Gilles Bogaert bereid om in de potten te roeren. Het restaurant zou dus perfect met dezelfde formule kunnen verdergaan, maar dan onder een andere eigenaar.”

Wie interesse heeft om het restaurant over te nemen, kan een mailtje sturen naar info@taxisrestaurant.be.