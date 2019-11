Restaurant in Lochristi wacht niet tot bekendmaking Michelin-sterren: “Moeten onze ster inleveren” Erik De Troyer

18 november 2019

10u25 0 Gent Pas deze middag worden de nieuwe Michelin-sterren uitgedeeld maar één restaurant kondigt nu al aan dat het zijn ster verliest. D’Oude Pastorie in Hijfte Lochristi - nochtans een toprestaurant - moet het voortaan zonder Michelin-ster stellen. Dat kondigen ze gisteren aan op hun Instagram.

“Fier dat we 5 jaar een ster mochten koesteren, het harde werk en de creativiteit van ons team werd beloond. Met pijn in het hart, moeten we deze morgen (vandaag, red) inleveren… Toch behouden we onze passie en rechten we de rug. Oprechte dank voor het vertrouwen aan ons team, onze klanten en leveranciers”, aldus chef-kok Jan Audenaert en zijn echtgenote Ann Stevens.

Dat die bevestiging er komt nog voor de officiële uitreiking is wel opmerkelijk. Meestal wordt er van uitgegaan dat de Michelin-sterren een goed bewaard geheim zijn.