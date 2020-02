Restaurant gooit met fipronil besmette eieren niet tijdig weg: “We wisten van niets en ik zou niet liegen voor een doos eieren” Wouter Spillebeen

15u42 0 Gent De uitbaters van een restaurant in de Hoogpoort moesten zich dinsdag voor de rechter verantwoorden omdat ze een doos met fipronil besmette eieren niet tijdig weggooiden. De leverancier stuurde hen een mail om hen te waarschuwen, maar ze zeggen dat ze die nooit gekregen hebben.

In de zomer van 2017, toen de fipronilcrisis volop aan de gang was in ons land, bleek dat eieren van de leverancier van het restaurant ook besmet waren met het insecticide. De leverancier stuurde daarop een mail naar de afnemers met de boodschap dat ze de eieren moesten vernietigen. Maar toen controleurs van het voedselagentschap FAVV een dag nadat de mail verzonden werd binnen kwamen in het restaurant in de Hoogpoort, bleken de eieren er nog te zijn.

Passende boete

De restaurantuitbaters zeggen dat ze de bewuste mail nooit gekregen hebben. “Ik was niet op de hoogte dat de eieren besmet waren”, klinkt het. “Ik zou niet liegen voor een doos eieren.” De advocaat van de uitbaters legt de schuld bij de leverancier. “Het is uiterst onvoorzichtig om gewoon een mail te sturen naar een algemeen adres. Waarom hebben ze niet gebeld? Kan men verwachten dat iemand die een restaurant runt constant zo’n mailadres in de gaten houdt?”

De uitbaters vragen de vrijspraak omdat ze niet opzettelijk de eieren bleven gebruiken. De procureur vraagt een passende gboete op te leggen.