Restaurant Cour St. Georges voor onbepaalde duur gesloten: “Niet rendabel, want we draaien op toeristen en grote groepen” Jill Dhondt

14 september 2020

16u57 6 Gent Cour St Georges, ook gekend als het Sint-Jorishof, is een begrip in Gent. Sinds augustus kan je er niet meer terecht voor de specialiteit van het huis, steak tartaar, terwijl je het historische interieur bewondert. De deuren van het middeleeuwse gebouw zijn voor onbepaalde duur gesloten. Omdat er geen toeristen of grote groepen komen, is het rendabeler om te sluiten.

Het bekende restaurant tegenover het stadhuis is midden juni terug open gegaan na de lockdown, maar sloot anderhalve maand later alweer de deuren. “Het was niet rendabel genoeg om open te blijven”, zegt Klodjan Zugu, bedrijfsleider van de Amadeusgroep waartoe Cour St Georges behoort. “Er waren dagen dat het goed ging, maar er waren ook dagen dat het heel zwak was. De vaste klanten kwamen wel, maar het restaurant draait voornamelijk op toeristen en grote groepen. Het toerisme in Gent is nog steeds niet op dreef, en groepen van dertig of veertig man mogen nu gewoon niet binnen door de regels. Daarom sluiten we de deuren tot de situatie beter is.”

Werken aan hotel

De andere vestigingen van Amadeus blijven wel open. “We halen daar geen grote winsten momenteel, maar het is wel rendabel om open te blijven. Zodra er weer meer toeristen zijn en de regels versoepelen, zal ook Cour St Georges opengaan. Intussen kunnen we daar verder werken aan de uitbouw van het hotelgedeelte.”