Restaurant Commotie geopend aan de Rozebroeken: smaakbommetjes in een groene, minimale setting Jill Dhondt

29 september 2020

17u51 20 Gent ‘Commotie’ klinkt je misschien bekend in de oren. Het was tot voor kort de naam van het knusse pop-up restaurant op de Hubert Frere-Orbanlaan. Een zodanig succes dat sommelier Lara De Vlieger (28) en chef Thomas Gellynck (25) besloten een vaste locatie te zoeken. Zopas hebben ze hun vaste restaurant geopend tegenover de Rozenbroeken. Op je bord vind je smaakbommen, geserveerd in een groene oase.

Het Commotie-verhaal van Lara en Thomas begon vier jaar geleden. Toen opende het koppel een eerste pop-up in Kortrijk. Later volgde een tweede pop-up in Gent, op de Hubert Frere-Orbanlaan. De klanten waren laaiend enthousiast, zodat Lara en Thomas besloten een permanente locatie te openen. Terwijl ze bubbeldiners organiseerden in de pop-up, werkten ze ondertussen verder aan Commotie 3.0 in de Victor Braeckmanlaan 367.

Het nieuwe restaurant is veel groter en groener dan de pop-up. De Gentenaars kozen voor een Japanse minimalistische inrichting met veel natuurlijke en ruwe elementen. Naast het grote terras ligt een bos, wat een inspiratie vormt voor de keuken. Thomas werkt vooral met lokale, biologische producten en zelfgekweekte kruiden.

Rock and roll

Wie vaak last heeft van keuzestress, is bij Commotie aan het juiste adres. Je kunt er alleen gaan voor het vijfgangenmenu, dat elke maand verandert, en eventueel nog een zesde gang uitkiezen. Lara zorgt voor aangepaste dranken. “Die zijn wat rock and roll”, zegt ze zelf. “Thomas neemt nog altijd de keuken voor zijn rekening. Ik zou zijn gerechten beschrijven als ‘smaakbommetjes’. Hij gaat vaak voor simpele, maar toch verrassende keuzes die ontploffen in je mond.”