Restaurant ‘Chez Bolle’ breidt uit met slaapplek Jill Dhondt

19 februari 2020

Tegenwoordig kan je op Steendam 66 niet enkel gaan eten in 'Chez Bolle', maar ook blijven slapen boven het restaurant. Chef-kok Bernard 'Bolle' Boudewijns wou op deze manier een extra service bieden aan zijn klanten.

In 2007 kwam Zomergemenaar Bernard Boudewijns naar Gent om er ‘Chez Bolle’ te openen, gemodelleerd naar een Parijse bistrot. Er is plaats voor 24 gasten, de chef koos bewust voor een kleinschalige, gezellige setting. Een dikke tien jaar later wordt het restaurant uitgebreid met een slaapplek boven het restaurant. “Het is een Bed and Breakfast maar dan zonder breakfast”, beschrijft Bolle de ruimte. “Voor ontbijt stuur ik ze naar mijn collega’s in de buurt.”

Het appartement bestaat uit een zithoek met uitklapbare zetel, een keuken, een slaapkamer met badkamer, en een apart toilet. “We wouden vooral een service bieden naar onze klanten toe. Wie met het openbaar vervoert komt, moet zich anders haasten om de laatste bus te halen. Wie een aperitiefje wil drinken en een fles wijn delen met twee, heeft te veel op volgens de controles. Ook het Van Eyck jaar en de taxiprijzen deden klanten vaak hunkeren naar een slaapmogelijkheid. Ik ben ingegaan op die vraag, wie wil kan op het gelijkvloers iets komen eten en boven blijven slapen.”