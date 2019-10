Restanten van cannabisplantage opgeruimd: “Vermoedde al dat er iets niet pluis was” Wouter Spillebeen

16u35 1 Gent In de Ossestraat in de buurt van Gent Dampoort zijn dinsdag de resten van een cannabisplantage gevonden. Woensdagochtend werd het pand leeggemaakt.

Woensdag kwam de Civiele Bescherming met meerdere containers naar de Ossestraat om de overblijfselen van de cannabisplantage op te ruimen. Het werk duurde tot na de middag. “Het klopt dat de recherche er dinsdag de restanten van een cannabisplantage heeft aangetroffen”, klinkt het bij het parket Oost-Vlaanderen. De omvang van de plantage is nog onduidelijk aangezien er geen planten meer gevonden werden.

De verantwoordelijken zijn intussen ook ingerekend. “Dinsdag zijn twee verdachten opgepakt. Ze zijn voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden. Woensdag is een derde verdachte opgepakt. Die zal ook voorgeleid worden.” Meer details kan het parket voorlopig niet kwijt.

Garagedeur snel sluiten

De meeste buurtbewoners hadden niets in de gaten. “Het is helemaal niet zo dat hier voortdurend vreemde dingen gebeurden of dat het er ‘s nachts plots erg actief werd of zo”, zeggen enkele buurtbewoners die verbaasd waren toen de Civiele Bescherming aankwam. “Ik zag hen wel veel materiaal naar buiten dragen, zoals tonnen met darmen door.”

“Ik dacht al dat er iets niet pluis was”, zegt een andere buurman die dus wel iets in de gaten had.“Vroeger was het pand een garage, maar die is begin 2019 verhuisd omwille van de nakende lage emissiezone”, weet de buurman. “Dan heeft het iets meer dan een maand te huur gestaan. Van de nieuwe huurders zagen we nooit iets. Er reden soms wagens binnen, maar dan sloten ze de garagepoort altijd heel snel. Een tijdje geleden is hier in de buurt een andere plantage opgerold, dus ik begon al te vermoeden dat er weer zoiets aan de hand was.”