Responsible Young Drivers voeren feestgangers op oudejaar naar huis met elektrische deelwagens Yannick De Spiegeleir

28 december 2019

18u33 0

Op de komende oudejaarsnacht zullen vrijwilligers van de Responsible Young Drivers (RYD) in Gent en omstreken voor de eerste keer gebruikmaken van elektrische wagens.

De vrijwilligers maakten zaterdag al voor een eerste keer kennis met de drie Partago-deelauto’s waarmee ze feestgangers die zelf niet meer in staat zijn om achter het stuur plaats te nemen toch thuis afzetten. Ook de auto van de feestgangers wordt door de vrijwilligers terug thuis afgezet. “Net als de Responsible Young Drivers willen we een verantwoordelijkheid opnemen in de maatschappij. Bovendien wordt er ’s nachts minder aan autodelen gedaan”, zegt Joachim Jacob van burgercoöperatie Partago.

Michael, Ine en Jan maakten zaterdag kennis met de elektrische wagen waar ze dinsdagnacht mee zullen rondrijden. “Het is de eerste keer dat ik met een elektrische wagen rijdt. Goed dat we vandaag dus al eens kunnen proberen”, getuigt Jan.