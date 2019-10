Respect voor onze Flikken De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

25 oktober 2019

18u30 10

Halfweg de jaren ’20 van de vorige eeuw trok mijn grootvader als kind een paar appels van een boom die niet de zijne was. De champetter werd erbij gehaald, mijn opa kreeg een flinke oorvijg, hij werd onzacht aan zijn oor getrokken en zo thuisgebracht. De buren spraken schande – van mijn opa’s daden, niet van het politiegeweld - en hij kreeg nog een opvoedkundige rammeling van mijn overgrootvader op de koop toe. Opa is zijn verdere leven nooit meer met de wet in aanvaring gekomen, hij had zijn lesje geleerd. De champetter en zijn uniform boezemden destijds nog gezag in. Die tijden liggen ver achter ons. Tegenwoordig heeft een politieagent meer kans dat hij zelf gestraft wordt voor het uitoefenen van zijn job dan dat de door hem ingerekende dader het moet uitzweten. Op één enkele week tijd en enkel in onze stad werden uren en dagen politiewerk bij het huisvuil gezet door onbegrijpelijke uitspraken op de rechtbank. Een man die een meisje had aangerand op de Gentse Feesten kreeg een straf met uitstel, evenals een man die zijn vrouw in elkaar had getimmerd en een gluurder die douchende vrouwen had gefilmd en die beelden op een site met duizenden perverten had gedeeld. Een man die in 2016 onder invloed van een hoop verboden middelen een pistool op toeristen richtte en die bovendien al eens voor gelijkaardige feiten was veroordeeld, mocht van de rechter ook naar huis. Je zult als agent maar doodsangsten uitgestaan hebben bij het inrekenen van zo iemand. Het stadsbestuur heeft in haar recente begroting een flink bedrag voor het Gentse korps opzij gelegd. Dat is een bewijs van respect voor het werk van onze Flikken. Mocht justitie, dat uitblinkt in wereldvreemde laksheid, datzelfde respect kunnen opbrengen voor onze veiligheid, de wereld zou er een stuk beter uitzien.