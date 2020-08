Reservaties Jazz in ’t Park starten morgen: “Het wordt een intieme editie in de tuin van de Sint-Pietersabdij” Cedric Matthys

25 augustus 2020

14u59 1 Gent Wie wil reserveren voor de 27ste editie van Jazz in ’t Park wacht best niet te lang. Tickets voor het gratis jazzfestival zijn vanaf woensdag om 10.30 uur te reserveren. Volgens organisator Jeroen De Weder zullen de kaartjes snel de deur uit zijn: “Normaal gezien trekken we meer dan 10.000 bezoekers. Nu mogen we slechts 200 personen toelaten.”

26 augustus. Bij heel wat Gentse jazzliefhebbers staat de datum ongetwijfeld met rood omcirkeld in hun agenda. Morgen, om 10.30 uur, gooit het Uitbureau de reservaties voor Jazz in ‘t Park open. Het gratis festival, dat traditiegetrouw in het eerste weekend van september plaatsvindt, trekt vaak meer dan 10.000 bezoekers. Maar dit jaar zijn de plaatsen beperkt.

“We mogen slechts 200 personen tegelijk toelaten", legt organisator Jeroen De Weder uit. “Door corona moesten we de locatie aanpassen. Al jarenlang vindt het festival plaats in het Zuidpark, maar dat was geen optie. Het was te moeilijk om het openbaar park af te sluiten, wat momenteel één van de voorwaarden is om een evenement als het onze te mogen organiseren. Uiteindelijk kwamen we zo in de tuin van Sint-Pietersabdij terecht. Het wordt een intieme editie: tussen de wijnranken, in het groen.”

Grote namen

Net als andere jaren blijft Jazz in ’t Park ook dit jaar gratis. Wie reserveert moet vijf euro betalen, maar krijgt dat bedrag na een week teruggestort. Enkel wie niet komt opdagen, is zijn geld kwijt. “Op die manier willen we enerzijds lege stoelen vermijden”, zegt De Weder. “Anderzijds zorgen we er zo voor dat er geen grote toeloop ontstaat want ook dit jaar staan er namelijk heel wat grote namen op de affiche. Net voor de lockdown in maart was ons programma rond. Hier hebben we niks aan veranderd. Verwacht je opnieuw aan jazz op topniveau.”

Voor de geïnteresseerden: reserveren kan via het nummer 09 233 77 88, via de website of in het loket van het Uitbureau.