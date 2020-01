Repair shop met klasse opent op de Zwijnaardsesteenweg Jill Dhondt

03 januari 2020

16u59 0 Gent Angelo Adriaensens legt momenteel de laatste hand aan zijn reparatieshop AA repair waar je vanaf maandag smartphones, tablets, laptops en computers kan laten herstellen. Daarnaast zal de techneut tweedehands toestellen verkopen die terug op de markt kwamen na een grondige, technische controle.

“De refurbished toestellen worden met twee jaar garantie verkocht”, zegt Angelo overtuigd. “Ze zijn goedkoper dan een nieuw toestel maar bieden dezelfde kwalitatief.” De apparaten worden verkocht vanuit hetzelfde idee als de reparaties: de elektronische afvalberg verminderen. “We moeten allemaal ons steentje bijdragen aan het milieu. Repareren in plaats van weggooien is daar een groot deel van. Veel smartphones, tablets, laptops en computers kunnen nog hersteld worden in plaats van weggesmeten. Het klimaat zal je dankbaar zijn, en je portemonnee ook.”

Recht op herstel

Angelo is een fervent aanhanger van de ‘Right to repair’-beweging’, ontstaan in de Verenigde Staten. De beweging is via Duitsland overgewaaid naar Europa, hoewel het in ons land nog in haar kinderschoenen staat. “Grote merken zoals Apple proberen ons te dwarsbomen, ze plaatsen stukjes Software in hun toestellen zodat we bepaalde reparaties niet kunnen uitvoeren. Wij geloven dat consumenten het recht hebben om hun toestellen te laten herstellen door een derde partij. Voor het herstellen van een auto hebben de producenten toch ook geen monopolie? Reparaties moeten toegankelijk zijn. Wie bij ons binnenwandelt is binnen het halfuur geholpen. De andere optie is dat ze naar de Apple store in Brussel gaan waar ze hun toestel drie weken later terug kunnen ophalen.”

Reparatiewinkel met klasse

Angelo wou een reparatiewinkel opstarten met klasse. “Er zitten veel cowboys in deze branche. Voor ons is kwaliteit van het hoogste belang, anders ontstaan er problemen rond de kleuren, de gevoeligheid van het touchscreen en de helderheid.”

AA repair mikt op een brede doelgroep. “Doordat de winkel gelegen is aan de Heuvelpoort zullen heel wat studenten bekoord worden om langs te komen. Bovendien ligt de afrit van de autostrade niet veraf. Ik verwacht ook heel wat klanten van toen ik nog herstellingen deed in bijberoep, bij mij thuis. Zij kunnen vanaf maandag gewoon binnenstappen en nog sneller geholpen worden.”

AA Repair gaat vanaf maandag 6 januari open op de Zwijnaardsesteenweg 62. Meer informatie vind je op www.aarepair.be.