Renovatie voorgevel doet licht opnieuw branden in voormalige drukkerij Vooruit Yannick De Spiegeleir

21 januari 2020

19u16 0 Gent De Sint-Pietersnieuwstraat is opnieuw een baken rijker. In het pand van Drukkerij ‘Het Licht’ waar vroeger de burelen van de drukkerij van dagblad Vooruit gevestigd waren, brandt er opnieuw licht.

De iconische gevel met art-deco elementen werd in 1930 ontworpen door Fernand en Maxime Brunfaut in opdracht van het socialistische dagblad Vooruit. Het gebouw is sinds 2014 in gebruik als het ‘Backstay Hostel’.