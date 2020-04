Renovatie ‘Brokkelviaduct’ E17 Gentbrugge start alsnog op 15 april mvdb

09 april 2020

11u21 0 Gent De door het coronavirus uitgestelde renovatie van het E17-viaduct in Gentbrugge gaat alsnog van start vanaf woensdag 15 april, meldt Vlaams minister voor Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). “Met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen voor de werknemers”, klinkt het.

Richting Kortrijk gaan in de eerste week van de werkzaamheden de linkerrijstroken dicht. Vanaf 22 april moet het verkeer over twee versmalde rijstroken in beide richtingen op één brughelft. De werkzaamheden duren zeker tot november, als het coronavirus de werken niet verder doet vertragen. In april 2021 wordt opnieuw acht maanden gewerkt, ditmaal richting Antwerpen.

Aan de bovenzijde worden een nieuwe waterdichting, wegdek, brugvoegen en geluidsschermen aangebracht. Aan de onderzijde wordt de betonschade hersteld en voorzien van een beschermende coating. In de afgelopen jaren gebeurde het geregeld dat loszittende steentjes van ‘het Brokkelviaduct’ naar beneden vielen. Wegen & Verkeer plaatste netten en moest geregeld spoed-onderhoudswerken uitvoeren.

De grootschalige werken aan het viaduct in Gentbrugge (E17) kunnen toch starten. De aannemer zal vanaf 15 april de renovatie uitvoeren met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen voor zijn werknemers. Lees het hier: https://t.co/6i6BX70LEJ Lydia Peeters(@ LydiaPeeters) link

Lees ook:

Opnieuw brug ingestort in Italië: zware tol vermeden dankzij lockdown door coronavirus

Vijf bruggen al 21 jaar onder verscherpt toezicht