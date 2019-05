Renato for president De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

24 mei 2019

18u03 12

Ik heb me voorgenomen om het in deze column niet over politiek te hebben. Enkele dagen voor de verkiezingen wil ik u niet op ideeën brengen. De kans is groot dat diegene waarvoor u vol hoop het bolletje kleurt, het volledig verbrodt en nog meer in uw zakken zit dan zijn voorganger, en dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Toch kan ik er niet omheen. Mijn zoon moet zondag namelijk voor het eerst naar het stemhokje. In tegenstelling tot de netheid van zijn kamer en zijn taken in het gezin, neemt hij die plicht ernstig. Hij deed verschillende stemtests en kwam telkens bij het centrum uit, tegen de trend bij zijn – zo vertellen ons de voorspellingen – extreemrechtse mannelijke generatiegenoten in. Hij is zelden geïnteresseerd in mijn mening maar deze week kwam toch de vraag: “Voor wie moet ik stemmen?” Ik stond – en dat gebeurt me zelden – met mijn mond vol tanden. Ik herinnerde me het moment waarop hij me lang geleden vroeg waar de kindjes vandaan kwamen, en ik voelde hetzelfde antwoord bij me opkomen: “zoek dat maar op op het internet.” Ik heb dat destijds niet echt geantwoord natuurlijk en ook dit keer leek me dat niet echt educatief verantwoord. Je zult je stem maar laten afhangen van de actua. Elke dag bestoken links en rechts elkaar met schandalen en duiken er berekeningen van het planbureau op die bewijzen dat het programma van de tegenstander nog meer belastingen zal vergen. Ik krijg er geen rechte kant aan, laat staan dat ik het uitgelegd krijg aan mijn eerstgeborene. “Spijtig dat Renato Neto niet op een lijst staat”, zei m’n zoon. “Die heeft zich altijd ingezet, behaalde resultaten en bleef volhouden als het moeilijk ging. De mensen dragen hem op handen en hij huilde oprechte tranen bij zijn afscheid. Zijn er zulke politici?” Ik moest mijn zoon het antwoord schuldig blijven. Hij heeft het nu al beter door dan ik.

politiek