Rellen aan de kust en in Willebroek, maar in Gent geen grote problemen: “Enkel in het station deed zich een incident voor” Cedric Matthys

09 augustus 2020

12u49 12 Gent Terwijl in Terwijl in Blankenberg e badgasten elkaar met parasols aanvallen en in Willebroek jongeren ‘s nachts illegaal aan het barbecuen, bleef het in Gent zaterdag relatief rustig.

“In recreatiedomein Blaarmeersen hebben we geen last gehad van nachtzwemmers”, laat de woordvoerder van de lokale politie weten. “Onze politie-inspecteurs die er ‘s avonds patrouilleerden stelden geen inbreuken vast. Enkel in Gent-Sint-Pieters deed zich een incident voor. Een groep Brusselse jongeren negeerde de coronamaatregelen. We traden kordaat op en hebben hen terug op de trein richting Brussel gezet.”