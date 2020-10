Relaas bundelt twintig beste verhalen van gewone mensen in boek Jill Dhondt

02 oktober 2020

15u08 1 Gent Relaas is een organisatie dat vertelavonden organiseert voor doodgewone mensen. Zij mogen een waargebeurd verhaal vertellen dat erna in een podcast terecht komt. Het platform bestaat intussen jaar 5 jaar, wat een bonte verzameling aan verhalen heeft opgeleverd. Tijd om de twintig beste te bundelen in een boek.

2020 is het jaar waarin Relaas zich heruitgevonden heeft. Het schakelde over naar online vertelmomenten en workshops waar deelnemers konden leren hoe ze het beste een verhaal kunnen vertellen. Volgens de makers van Relaas heeft iedereen een bijzonder verhaal om te vertellen. Het is gewoon niet voor iedereen even simpel om het naar voren te brengen, en daarin helpen ze graag een handje.

5 jaar nadat het eerste verhaal verteld werd, brengen de makers van Relaas een boek naar buiten. Daarin werden de twintig beste verhalen die ooit verteld werden tijdens een samenkomst van Relaas gebundeld. Leslie Saurus zorgde voor prachtige tekeningen bij elk verhaal. “Het is een mooie mix geworden”, zegt Timon Van De Voorde”, van Relaas. “Er zitten grappige, diepe en ontroerende verhalen tussen. Zo is er het relaas van Evert die op een dronken avond een schilderij had gestolen en daar meteen spijt van had. Hij deed er dan ook alles aan om het terug te brengen, wat een heel grappig verhaal oplevert. Aan de andere kant is er ook het relaas van Tijs die zijn vader verloor na een aanslepende ziekte. Elk verhaal is helemaal anders.”

Het boek is te koop via de website van Relaas.