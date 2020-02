Rekenhof geeft voor het eerst inzage in wat Gentse politici verdienen Erik De Troyer

14 februari 2020

13u52 5 Gent Alle Gentse politici hebben hun mandaten- en vermogenslijst ingediend. Geen van hen zal dus een boete moeten betalen. Voor het eerst moeten de Gentse politici ook inzage geven in hoeveel ze verdienden.

Het Rekenhof maakte vandaag alle resultaten van de mandatenlijsten en de vermogensaangiften bekend. In het verleden moesten politici enkel hun mandaten oplijsten en aangeven voor welke mandaten ze betaald worden, zonder bedragen. Vanaf dit jaar moet men ook aangeven hoeveel men ervoor betaalt wordt. Al is dat ook relatief. In veel gevallen wordt enkel een ruwe schatting verwacht. Mandaten-kampioen van 2018 was Christophe Peeters (Open VLD). Hij had 37 mandaten waarvan 12 betaald. In negen gevallen geeft hij aan tussen 1 euro en 5.000 euro verdiend te hebben. Dus dat bedrag schommelt ergens tussen 9 en 45.000 euro. Een groot verschil en dus niet echt duidelijk. Peeters verdiende ergens tussen 103.000 en 150.000 euro.

Niet elk betaald mandaat is trouwens een vetpot. In het directiecomité van Finiwo zetelen levert bijvoorbeeld 204 euro op.

De cijfers van 2018 geven wel een idee van wat een politicus verdient. Als schepen van de haven had Mathias De Clercq (Open VLD) toen bijvoorbeeld 4 betaalde mandaten: zijn gage als lid van het Vlaams parlement was goed voor 125.429 euro. Zijn mandaat als schepen bracht 59.146,82 euro op. Een functie bij het Havenbedrijf bracht nog eens 1.338,48 €. De Clercq maakte eerder al zijn totale verdiensten bekend namelijk 185.913 euro.

Siegfried Bracke (N-VA) verdiende met één mandaat het meest. Dat van parlementsvoorzitter leverde hem dat jaar 185.725 euro op. De gemeenteraad was nog eens goed voor ergens tussen 5.000 en 10.000 euro. En een postje aan de unief leverde maximaal 5.000 euro op. Dat brengt het totaal op maximaal 200.000 euro.

Guy Verhofstadt (Open VLD) had drie betaalde mandaten in 2018: Europees Parlementslid (104.132 euro), bestuurder bij beursgenoteerd bedrijf Sofina (meer dan 100.000 euro) en voorzitter van de board of gouverneurs van het European Institute of Public Administration (ergens tussen 10.000 en 50.000 euro).

Een opvallende naam die ontbreekt: Geert Versnick. De liberaal stapte in 2017 uit de politiek na een schandaal over Thaise onkostennota’s en vragen bij zijn functie bij de ter ziele gegane Optima-bank. Daardoor is Versnick niet meer verplicht om zijn mandaten of vermogen aan te geven. Hij is nochtans nog zeer actief met zitjes in raden van Elia, Fluxys en Publi-T.

Ook de inkomsten van toenmalig burgemeester Daniël Termont (sp.a) staan aangegeven maar die waren eigenlijk een jaar eerder al publiek gemaakt in de aanloop naar de verkiezingen.

Het Rekenhof ziet dit jaar nog één en ander door de vingers. “In dit eerste toepassingsjaar krijgen alleen personen waarvan het Rekenhof geen informatie, geen mandatenlijst of geen vermogensaangifte heeft ontvangen, een boete. Laattijdige of onvolledige aangiften worden niet beboet. Het Rekenhof heeft zich proactief opgesteld. Het heeft de betrokkenen meermaals gevraagd aan hun aangifteplicht te voldoen”, klinkt het.

De mandatenlijsten inkijken kan hier.