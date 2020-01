Regionaal nieuws De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

10 januari 2020

18u30 2

Om dit stukje te schrijven, werk ik me elke week door een stapel regionaal nieuws, op zoek naar opmerkelijke gebeurtenissen. Deze week las ik dat we tegenwoordig maar liefst met 263.517 Gentenaars zijn, meer dan ooit, en dat velen daarvan Lucie en Louis heten. Ik kwam te weten dat minstens 1 kat Kroketje heet en dat ze de boel opvrolijkt op de faculteit bio-ingenieurswetenschappen. Het stadsbestuur liet weten dat de knips er nog een aantal jaren onveranderd zullen bijliggen, dus met rode strepen en betonblokken. Mij doet het denken aan Berlijn kort na de afbraak van de muur, met dat verschil dat er daar toen een einde was gekomen aan het verplichte eenzijdige denken. Door het oeverloze gebakkelei tussen de Stad en De Lijn en het daardoor mislopen van nieuwe trams en bussen, stuurde de vervoersmaatschappij weer trammetjes uit de jaren ’70 het straatbeeld in. De recentere exemplaren moeten gemoderniseerd worden en dus moet het naar verluidt maar even zo. Rolstoelgebruikers en ouders met een kinderwagen geraken met de beste wil niet op die museumstukken en moeten dus zelf maar uitvlooien hoe ze de stad in en uit geraken. Niet met wandelbusjes want die rijden enkel rondjes. Met paard en koets mag niet meer en met de eigen auto… enfin, u snapt ook wel dat dat in Gent niet meer de bedoeling is. Kortom, het regionale nieuws uit onze mooie stad leest steeds meer als een roman van Franz Kafka. Op mijn zoektocht kwam ik per abuis uit bij de regionale verslaggeving uit Kortrijk en daar stuitte ik zowaar op goed nieuws. De terrasbelasting is er afgeschaft. Horecazaken moeten er dus niet meer extra betalen als ze de stad gezelliger maken. Mathias, doe iets voor je handelaren en volg het voorbeeld van je partijgenoot Quickie! Het is al erg genoeg dat zij, West-Vlamingen, met die primeur gaan lopen.