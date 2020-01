Regen spelbreker op eerste soldendag: druk, maar geen overrompeling Sabine Van Damme

03 januari 2020

18u33 4 Gent Het was vrijdag de eerste dag van de wintersolden, maar voor een complete overrompeling heeft dat alvast niet gezorgd in Gent. De regen speelde daar een lelijke rol in.

Volle parkeergarages vrijdag in Gent, maar dat is al de hele kerstvakantie zo. Het was dus druk in de stad, maar het was zeker geen topdag. Drummen in de winkels en over de koppen lopen in de Veldstraat was er niet bij. Dat kwam grotendeels door de regen natuurlijk, maar er zijn nog redenen waarom de eerste soldendag niet meer de stormloop van vroeger veroorzaakt. De winkels geven al dagenlang kortingen in de vorm van koppelverkoop, en er is natuurlijk ook de concurrentie van het online shoppen. Dat kost geen tijd, geen moeite en geen parkeergeld, maar de online shoppers missen dan wel weer de ‘beleving’ van de stad. Voor het eerste soldenweekend wordt droog weer voorspeld, er is de maandelijkse officiële shoppingzondag, én het zijn de laatste dagen van de Gentse Winterfeesten. Ongetwijfeld staat er dus opnieuw een drukke tweedaagse voor de deur.