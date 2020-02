Regen doet vrezen voor wateroverlast, 500 brandweermannen zijn in de weer Sabine Van Damme & Wim Naert

21u54 11 Gent Het weer leek even gekalmeerd te zijn, maar dat is slechts schijn. De storm kan nog de hele nacht en zelfs morgen lelijk huishouden. Intussen is het ook stevig beginnen regenen in de Gentse regio. 500 brandweermannen zijn aan de slag.

De brandweer riep eerder op de dag al extra manschappen op om bij de springen. Voor Brandweerzone Centrum – Gent en de ruime regio errond – zijn nu 500 brandweermannen in het getouw, en die hebben de handen vol. Van echt zware incidenten bleven we in het Gentse voorlopig gespaard, maar omgevallen bomen, afgerukte dakpannen, loszittende stellingen en andere euvels maken dat er meer dan werk genoeg is. De brandweer kreeg al meer dan 450 oproepen binnen. Ondertussen is het in en rond Gent ook stevig beginnen regenen. Dat maakt dat de brandweer ook vreest voor wateroverlast en ondergelopen kelders. Vooral in Oostakker houden ze momenteel hun hart vast.

Er wordt nogmaals gevraagd om enkel in levensbedreigende situaties de 112 te bellen. Voor materiële schade kan je terecht op het nummer 1722, of nog beter, op het e-loket van de brandweer: https://www.brandweerzonecentrum.be/e-loket