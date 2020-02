Reeks over Gentbrugge sluit af met buurtfeest: “Al meer dan 3.000 mensen kondigden aanwezigheid aan op Facebook” Jill Dhondt

17 februari 2020

15u42 6 Gent De Canvas-reeks ‘Gentbrugge’ deed de bewoners van de wijk dromen over een groot feest. In de reeks verkent Joris Hessels de buurt waar hij enkele maanden geleden kwam wonen. Daarbij kwam hij heel wat interessante mensen tegen, die intussen lokale faam vergaard hebben. Enkele Gentbruggenaren vonden dat de reeks in schoonheid moest afgesloten worden en organiseren nu een groot feest voor hun buren.

De laatste aflevering van de reeks zal uitgezonden worden op woensdag 19 februari. De eerstvolgende zaterdag, op 22 februari, is het feest voor jong en oud. Vanaf 15 uur kunnen kinderen spelen met een grote parachute, op het springkasteel, sumoworstelen, skaten en voetballen als het weer het toelaat. Op hetzelfde moment zal Radio George, bekend van de serie, babbels met Gentbruggenaren uitzenden. Eén van de gasten zal een gedicht voordragen aan de buurt, een ander een brief aan Joris Hessels. Om 18 uur is er een optreden van Wim Claeys, de Gentse volkszanger, gevolgd door plaatjes van dj Miss Moscou. “Dan gaan alle remmen los voor een feestje”, zegt Bert Misplon van initiatiefnemer Sportaround. “De zaal zal in vuur en vlam gezet worden, niemand zal nog kunnen stilzitten.”

Hoog bezoek

Bert is bovendien de oudste zoon van Nancy, de mama van zeven kinderen die in de eerste aflevering van ‘Gentbrugge’ voorkwam. In de uitzending heeft Nancy moeite met het sorteren van de was, gezien het grote aantal weessokken. Van daaruit kwamen de organisatoren op het idee om een waslijn te spannen tijdens het feest waar bezoekers hun eenzame kousen aan kunnen hangen. “Dat brengt extra versiering in de zaal”, zegt Bert. “Wie een vriendje vindt voor haar of zijn verloren kousen, kan met een complete set terug naar huis.”

Meer dan drieduizend mensen staan op Facebook op aanwezig. We gaan niet aan de deur staan om te controleren of je wel van hier bent. We hopen gewoon dat de zaal de opkomst aankan Bert Misplon van initiatiefnemer Sportaround

Nancy heeft alvast beloofd om van de partij te zijn op het feest, net zoals andere personages uit de reeks. Bakker Bernard zal zorgen voor taartjes, en komt langs tussen zijn voorbereidingen voor de dag erna. Krista, de vrouw die samen met haar vader op de atletiekpiste trainde nadat ze beide onderbenen had verloren, zal er ook zijn. Gevechtsmeester Walter opent het feest zelfs met een presentatie. “De meesten uit de serie komen”, zegt Bert, “ook Joris zelf. Ze wilden het gezellig samenzijn niet missen.”

Gericht op Gentbruggenaren

Het feest heeft heel wat nieuwsgierigheid aangewakkerd op Facebook. Ondertussen staan er meer dan drieduizend mensen op aanwezig, hoewel velen in een andere buurt wonen. “Het gebeuren is er vooral voor Gentbruggenaars, maar iedereen is welkom. We gaan niet aan de deur staan om te controleren of je wel van hier bent. We hopen gewoon dat de zaal de opkomst aankan, er is veel interesse merken we.” Het voornaamste doel van het feest is de buurtbewoners samenbrengen, zodat ze elkaar beter kunnen leren kennen op een ongedwongen manier. “We zetten verder wat Joris deed in de reeks: het buurtgevoel aanwakkeren.”

Het gratis buurfeest ‘Gentbrugge feest’ vindt zaterdag 22 februari plaats van 15 tot 24 uur in SANTO, de vroegere brandweerkazerne in de Peter Benoitlaan.