Recyclageparken Ivago gaan dinsdag opnieuw open Cedric Matthys

03 april 2020

11u50 20 Gent Ivago heropent op dinsdag 7 april vijf van de zes recyclageparken. Dat heeft de Gentse afvalintercommunale laten weten. H et kleine recyclagepark van Gentbrugge blijft gesloten.

“Kom enkel naar het recyclageparken als het echt nodig is.” Dat is de raad die Bram Van Braeckevelt, voorzitter van de raad van bestuur van Ivago, geeft aan alle inwoners van Gent en Destelbergen. Dinsdag 7 april gaan alvast vijf van de zes recyclageparken van de afvalintercommunale opnieuw open, maar de voorwaarden zijn strikt. “We laten maximaal 10 bezoeken tegelijkertijd in het park toe", laat de communicatiedienst weten. “Verder vragen we om in je wagen te blijven zitten als je in de wachtrij staat. Bewaar ook steeds een afstand van minimum 1,5 meter van de parkwachters of andere gebruikers. We werken samen nauw samen met de politie. We zullen een beroep op hen doen als de veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.”

Middagsluiting

Zowel de recyclageparken in de Gentse Proeftuinstraat als in de Maïsstraat heropenen, net als de parken in de Koninginnelaan in Drongen, de Lourdesstraat in Oostakker en de Stapsteenweg in Destelbergen. Het recyclagepark van Gentbrugge blijft voorlopig gesloten. “Op die manier kunnen we het personeel elders inzetten en de aan- en afvoer van containers voor de andere parken beter garanderen", zegt woordvoerder Koen Van Caimere. Ook voert Ivago een middagsluiting in van 12.30 uur tot 13.00 uur, wat voorheen niet het geval was. Verder zijn de openingsuren niet gewijzigd: van dinsdag tot en met zaterdag en van 9.30 uur tot 17.15 uur.

Geen asbest

Ivago laat weten dat je voorlopig niet met asbest of textiel terechtkan in de recyclageparken. Alle andere materialen worden wel ingezameld, maar de afvalintercommunale vraagt met aandrang om een ritje naar het recyclagepark niet te zien als een welgekomen uitstapje. “Stel jezelf eerst de vraag of je op dit ogenblik echt wel verlost moet zijn van je oude frigo, kast of tuinafval”, licht Van Caimere toe. “Is het aanschuiven in de file je dat wel waard?”