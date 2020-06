RectoVerso opent pop-up in Gent, nadat webshop ontplofte toen prinses Elisabeth verscheen met hun jogging Jill Dhondt Anthony Statius

26 juni 2020

11u44 0 Gent Voor haar achttiende verjaardag eind vorig jaar kreeg prinses Elisabeth een jogging cadeau van het Belgische sportmerk RectoVerso. Enkele maanden later dook een foto van de kroonopvolger op toen ze aan het trainen was met de bewuste sportbroek. De onbetaalbare reclame deed de webshop van het jonge merk uit haar voegen barsten. Vanaf vandaag is de nieuwe collectie een week lang te koop in CUP aan de Oude Dokken.

RectoVerso is een merk van het 140-jaar oude textielbedrijf Liebaert dat een manier vond om zichzelf heruit te vinden. “We wouden tonen wat we konden doen met onze stoffen”, zegt Camille Liebaert. “We zijn een hele sportieve familie, dus een sportmerk paste wel in het DNA van ons bedrijf.” Toen bekende geraakte dat de jogging waarmee prinses Elisabeth aan het trainen was voor haar legeropleiding van RectoVerso was, gingen de ballen aan het rollen. De telefoon van het Belgische sportmerk stond niet meer stil, het aantal bestellingen op de webshop ging enorm de hoogte in.

De jogging die prinses Elisabeth droeg, behoorde nog tot de vorige collectie van RectoVerso. Vanaf vandaag is de nieuwe lijn te koop in CUP, een plek in Gent waar sporters kunnen eten, drinken, vergaderen, een fiets kopen en evenementen bijwonen. De pop-up loopt nog tot en met 5 juli, snel zijn is dus de boodschap. “Shoppers verschieten soms bij het zien van de prijzen, maar dat is nu eenmaal zo als je produceert in eigen land. Bovendien werken we enkel met kwalitatieve en hoogtechnologische stoffen. De leggings zetten je lichaamswarmte om in infraroodstralen, wat je huid strakker maakt.” Na de pop-up is de collectie nog steeds te koop via de showroom in Deinze of de webshop.