Rector gaf nog geen enkele toestemming voor ‘Dries-debat’ Sabine Van Damme & Wim Naert

16 augustus 2019

14u50 0 Gent Twee studentenorganisaties hebben Dries Van Langenhove uitgenodigd voor hun openingsdebat eind september, zo raakte gisteren bekend. Maar in tegenstelling tot wat beweerd werd, heeft geen van beide organisaties al toestemming om zo’n debat in de gebouwen van de universiteit te organiseren.

Tegen Dries Van Langenhove, oprichter van de extreem rechtse vereniging Schild & Vrienden, loopt immers een tuchtmaatregel van de universiteit. Hij mag de gebouwen van de UGent niet betreden, en dat – voorlopig – tot 5 oktober. Hoe dat dan moet met de debatten, is verre van duidelijk.

In tegenstelling tot wat eerder in studentenblad Schamper beweerd werd, heeft ook het KVHV nog geen toestemming om een debat in de gebouwen van de unief te organiseren. “De rector heeft nog geen toestemming verleend, voor geen van beide debatten”, zegt unief-woordvoerder Tine Dezeure formeel. Dries Van Langenhove laat intussen weten dat ‘hij er nog niet uit is’, of hij zich opnieuw zal inschrijven als student aan de UGent, of niet. Of de ordemaatregel tegen hem alleen geldt als hij student is aan de UGent, is ook niet duidelijk. Daar moet de juridische dienst van de unief zich over buigen, maar die gaat pas maandag terug aan het werk. Sowieso is nu al duidelijk dat er heibel van zal komen, of Van Langenhove nu binnen mag, of niet. Hij heeft immers een schare fanatieke medestanders, maar even goed een zo mogelijk nog fanatiekere schare tegenstanderd. Geprotesteerd zal er sowieso worden. Tenzij de organisaties uit vrije wil uitwijken naar andere gebouwen, die niet van de universiteit zijn. Maar die kans lijkt klein.