Recordaantal van 148 speelstraten in Gent deze zomer Wietske Vos

26 juni 2020

14u25 0 Gent In Gent zijn er deze zomer 148 speelstraten. Bovenop de 84 reguliere kwamen er maar liefst 64 extra straten bij na een tweede oproep naar aanleiding van de corona-omstandigheden.

Nooit werden er in onze stad meer speelstraten georganiseerd. Dankzij de inzet en goesting van de Gentenaars kunnen kinderen zich in juli, augustus en september uitleven in hun straat. De initiatieven zijn verspreid over de hele stad.

Door de corona-omstandigheden en de bijhorende richtlijnen rond reizen en bijeenkomsten organiseren, moeten we met zijn allen deze zomer meer tijd ‘in de buurt van ons kot’ doorbrengen. Daarom werd beslist om een tweede procedure voor speelstraten te lanceren, waarop heel wat Gentenaars nog reageerden.

Veerkracht

Schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen): “Ik wil nadrukkelijk alle meters en peters van de speelstraten bedanken die aan de kinderen extra speelkansen geven, zeker tijdens deze speciale zomer. De Gentenaars tonen zich van hun meest veerkrachtige kant door een positieve ‘draai’ te geven aan deze omstandigheden.”

Een speelstraat is een straat die tijdelijk afgesloten wordt voor alle verkeer, waarin enkel bewoners nog stapvoets mogen passeren met de wagen. De straat is dan helemaal voor de kinderen, maar ook volwassenen genieten mee van verkeersvrije straten.

Met de speelstraten wordt veilige speelruimte in open lucht gecreëerd, waarbij uiteraard ook de nodige veiligheidsmaatregelen rond corona worden getroffen.