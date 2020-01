Recordaantal journalisten in Gent vandaag Sabine Van Damme

29 januari 2020

06u30 2 Gent Vandaag wordt het Van Eyckjaar officieel gelanceerd in het MSK, en dat brengt volk op de been. Er worden meer dan 200 journalisten uit 16 landen verwacht. Nooit eerder was er zoveel internationale persaandacht voor een cultuur-toeristisch evenement in Vlaanderen.

Om 9 uur wordt de internationale pers verwacht in het Museum voor Schone Kunsten, de lokale pers moet netjes zijn beurs afwachten tot na de middag. Meer dan 200 journalisten uit 16 landen voor een cultureel evenement, dat is ongezien in Vlaanderen. Vandaag worden 130 buitenlandse journalisten verwacht, de rest komt in de loop van de komende weken. Het grootste deel komt uit onze buurlanden, maar er zijn ook delegaties uit Rusland en de VS aangemeld. Tekenen onder meer present: BBC, The Times, France 2, Figaro, Paris Match, NRC Handelsblad, De Telegraaf, Die Zeit, Arte en vele anderen. Van Eyck trekt dus wel wat aandacht. Ook in Gent zelf, overigens, want heel wat Gentenaars gaan info inwinnen in het toeristisch infokantoor. “De hele stad ademt Van Eyck”, zegt toerismeschepen Bram Van Braeckevelt, “en de Gentenaars, die zijn fier op hun stad en hún Van Eyck.