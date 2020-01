Rechtszaak tegen de stad ingetrokken: Kompass Klub wil in Gent blijven, en Gent wil dat ook Sabine Van Damme

15u08 0 Gent Na de heisa rond de verplichte sluiting van de populaire Kompass Klub vorig jaar, is er nu opvallend nieuws. De rechtszaak van de club tegen de stad is stopgezet. Beide partijen zitten intussen immers al een tijdlang samen rond de tafel. Kompass Klub wil in Gent blijven en de stad Gent wil dat ook.

Burgemeester Mathias De Clercq was vorig jaar nog aan het wennen aan zijn sjerp toen hij al de beslissing moest nemen om de populaire Kompass Klub voor 4 maanden te sluiten. Een drugsdode en een resem klachten van de politie en zelfs van een spoedarts van het UZ Gent dwongen hem daartoe. Het leverde hem bakken kritiek op, en Kompass Klub trok naar de Raad van State. Die beslisten snel om de sluiting ongedaan te maken wegens ‘onvoldoende gemotiveerd’.

Dat beide partijen nu alleen nog lovende woorden voor elkaar hebben, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. “Het klopt dat de Kompass Klub de rechtszaak heeft stopgezet”, zegt schepen Sofie Bracke, bevoegd voor het Gentse uitgaansleven. We hebben al een heel aantal constructieve vergaderingen met de mensen van Kompass Klub achter de rug. Zij geven aan dat ze graag in Gent zouden blijven, en wij als stadsbestuur willen dat ook heel graag. Kompass Klub is een van de meest toonaangevende clubs van Europa, het is een eer zoiets in de stad te hebben. Maar er zijn uiteraard ook uitdagingen mee gemoeid. In het industriegebied in de UZ-buurt waar ze nu zitten, zitten ze eigenlijk zonevreemd. We moeten kijken hoe we daarmee omgaan. Want enerzijds is hun aanwezigheid daar wel te verantwoorden, ze storen er geen buurtbewoners met nachtlawaai bijvoorbeeld. Anderzijds is ook de ruimte voor industrie schaars. Dat zijn zaken die bekeken moeten worden.” (Lees verder onder de foto)

Jens Grieten van de Kompass Klub bevestigt het verhaal. “Het klopt inderdaad dat we echt positieve gesprekken met de stad voeren. Het klopt uiteraard ook dat wij graag in Gent zouden blijven, en dat we samen aan een oplossing daarvoor werken. Hoe en wat, en vooral waar, daar kan ik nog niks over zeggen zolang er geen knopen zijn doorgehakt.” Of het dan niet spijtig is dat de zaak eerst zo zwaar moest escaleren voor er overleg mogelijk was? “Ik bekijk dat anders”, zegt Grieten. “Ik vind het net knap dat we er na zo’n aanvaring net in slagen om op zo’n positieve manier samen aan tafel te zitten. Zowel de houding van Sofie Bracke als van de burgemeester is alleen maar constructief te noemen.”

Intussen gaat de politie onverminderd door met stevige controles in de Kompass Klub-buurt, net als in andere uitgaansbuurten. Maar daar heeft Grieten geen problemen mee. “De politie doet wat ze moeten doen, en ook wij doen ons best om drugs uit onze club te houden.”