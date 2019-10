Rechtszaak rond dodelijk ongeval Nikita Everaert meteen uitgesteld Wouter Spillebeen

15 oktober 2019

17u25 19 Gent In de Gentse politierechtbank is het proces rond de dodelijke aanrijding van Nikita Everaert (16) uit Destelbergen dinsdag uitgesteld. Op 17 maart zullen de pleidooien ten gronde gevoerd worden.

Op 19 februari 2018 reed Nikita ’s morgens met haar fiets naar haar school in Lochristi. Op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Orchideestraat in Oostakker wilde ze rechtdoor fietsen, maar een trucker die rechtsaf sloeg, merkte haar niet op en reed haar aan. Nikita was kansloos en overleed ter plaatse.

De rechtszaak over het ongeval belooft bewogen te worden. Volgens de verkeersdeskundige die in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen de omstandigheden van de aanrijding onderzocht, was er geen sprake van een dodehoekongeval. De trucker had Nikita volgens zijn verslag dus kunnen en moeten zien. “En hij heeft zich nog steeds niet verontschuldigd”, aldus de nabestaanden.

De zaak werd dinsdag ingeleid in de Gentse politierechtbank en werd meteen uitgesteld naar 17 maart. Iets meer dan twee jaar na het tragische ongeval zal de zaak dus behandeld worden. In die twee jaar zijn de lichten aan het zwarte kruispunt aangepast, waardoor een dergelijk ongeval niet meer zou kunnen gebeuren. Toch moeten er nog definitieve werken gebeuren. Daarbij zouden voetgangers en fietsers in alle richtingen tegelijk groen licht krijgen terwijl het gemotoriseerd verkeer stilstaat. Die werken zijn gepland in het voorjaar van 2020.