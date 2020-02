Rechter wil dealer in persoon spreken: “Anders weet hij hoe laat het is Wouter Spillebeen

27 februari 2020

16u39 0 Gent Een Gentse jongeman die op straat betrapt werd met 200 gram cannabis kwam vandaag niet in persoon opdagen in de rechtbank. Toch wil de rechter hem nog een paar vragen stellen.

Een politiepatrouille merkte op dat de jongeman zich zenuwachtig gedroeg en besloot hem daarover aan te spreken. Toen ze dat wilden doen, zette hij het op een lopen. De politiemedewerkers gingen achter hem aan en probeerden hem tegen te houden, maar hij verzette zich en verwondde een agent. Uiteindelijk kon de patrouille hem staande houden en fouilleren. Hij bleek 200 gram cannabis bij te hebben in zakjes, klaar om te verkopen.

De politie startte een onderzoek op, las zijn gsm uit en contacteerde enkele van zijn afnemers. Daaruit bleek dat hij al sinds 2018 cannabis en hasj verkocht en daarbij zo’n 13.000 euro winst had gemaakt. Daarom vraagt het Openbaar Ministerie een celstraf van twee jaar en een boete van 8.000 euro, naast de verbeurdverklaring van zijn winst.

Arrogant

Tijdens het verhoor legde de jongeman slechts gedeeltelijke bekentenissen af. “Het is alsof hij meer angst heeft voor de mensen boven hem dan voor het gerecht”, volgens de procureur.” De rechter noemde hem op basis van de verhoren zelfs een “arrogant bazeke”, maar wilde dat aftoetsen door hem in persoon te spreken. Alleen na een gesprek met hem, zou hij een alternatieve straf kunnen opleggen. Maar hij liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. De zaak wordt op 12 maart verder behandeld. “Als hij er dan niet is, weet hij al hoe laat het is”, volgens de rechter.