Rechter weigert vierde rijstrook op E40 maar AWV wil meteen nieuwe aanvraag indienen

Erik De Troyer

03 juli 2019

12u54 0 Gent De rechtbank heeft de bouwvergunning vernietigd om een vierde rijstrook aan te leggen langs de E40 tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem. Het Gents Milieufront, Greenpeace en een particulier halen daarmee hun slag thuis. Maar het Agentschap Wegen en Verkeer blijft niet bij de pakken zitten. “Die ‘weefstrook’ is nodig voor de veiligheid. We startten een nieuw dossier.”

In januari 2018 trokken het GMF, Greenpeace en ervaren procedure-aanvechter Arthur Dedecker naar de raad voor vergunningsbetwistingen. Hun doel was om de zogenaamde weefstrook die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) er plande te laten verbieden. Die strook moest er voor zorgden dat er over een lengte van pakweg 2 kilometer minder tussengevoegd moest worden. Eerder werd de vergunning al geschorst en dat was al een teken aan de wand. Nu is de vergunning vernietigd en dus kan de rijstrook niet aangelegd worden.

Volgens de rechter werden de milieu-effecten van die vierde rijstrook onvoldoende onderzocht. Er is ook een milieu-effectenrapport nodig wat in het dossier ontbrak.

Het GMF reageert enthousiast op de beslissing. “AWV moet niet alleen haar huiswerk opnieuw doen. De Raad oordeelt ook dat wegen niet op zich staan en dat ze belangrijke lokale en bovenlokale milieueffecten met zich meebrengen. De raad geeft ook aan de overheid het signaal dat ze niet zomaar wegen kan bijbouwen zonder na te denken over de ruimere effecten op milieu en klimaat. We hopen dat de Vlaamse Overheid afziet van haar project en ernstig nadenkt over alternatieven voor weginfrastructuur en bijkomend verkeer”, zegt het GMF dat de zaak aanspande omdat ze vreesden voor een aanzuigeffect naar nog meer wagens dan er nu al rijden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft zich niet zomaar gewonnen. “Zowel Zwijnaarde als Sint-Denijs-Westrem zijn bijzonder drukke kruispunten en dat zorgt op een kleine ruimte voor veel weefbewegingen. Door die vierde rijstrook wordt de E40 een pak veiliger. Dat geven we niet op. We zullen snel een nieuwe procedure starten om die weefstrook alsnog te realiseren”, zegt Sylvie Syryn van AWV. De kans lijkt wel groot dat hierdoor heel wat tijd verloren gaat. Wanneer die vierde rijstrook er uiteindelijk kan zijn kan men bij AWV voorlopig niet inschatten.

Een opmerkelijke naam in heel dat dossier is die van Arthur De Decker. De inwoner van Zwijnaarde heeft de voorbije decennia tal van legale slagen geleverd en er ook heel wat gewonnen. Hij vocht tegen de Parkbosbrugge, de Belfortparking (met succes) en voor districtsraden (zonder succes). De man is nochtans geen jurist maar kent de wetgeving als geen ander.