Recensie: Ontbijten bij Den Hert Sabine Van Damme

02 oktober 2019

09u20 4 Gent Den Hert is in een recordtempo een begrip geworden in Eke en ver daarbuiten. Het is een ontbijthuis, een lunch- en vergaderplek, een tearoom en een microbakkerij in één. Alles, tot en met de honing en zelfs de toog, is er zelf gemaakt. Er is parking voor de deur net als een terrasje.

Den Hert in Eke schijnt al eeuwen – minstens sinds 1571 – een herberg geweest te zijn, ook al heel lang met de naam Den Hert. De laatste jaren was het een naaiwinkeltje en daarna niks meer, tot anderhalf jaar geleden Barbara Vuylsteke en Joost De Bock het pand in ere herstelden. Het is opnieuw een ‘herberg’, en het heet opnieuw ‘Den Hert’. We stappen er binnen voor een laat ontbijt. Het is er gezellig druk. Op de kaart valt meteen een uitgebreid assortiment aan ontbijtformules op, allemaal met originele formuleringen rond de term ‘hert’. Het kinderontbijt werd bijvoorbeeld ‘Samson en Hertje’ gedoopt. Hier is duidelijk werk in gestoken. De weekendvariaties verschillen van de week-versies.

Wij kiezen voor een ‘Klein hert’ (10 euro), en krijgen daarvoor een glas versgeperst fruitsap, een croissant, een zachtgekookt eitje met brood en koffie of thee. Ik wil liever warme chocolademelk, en dat blijkt geen enkel probleem. Wat op tafel komt, is niet zomaar een ontbijt. Het eitje is versierd met een vrolijk gezichtje – soms zit het in de details – en het brood is niet zomaar brood, maar huisgemaakt zuurdesembrood. We hadden het al horen waaien en het klopt: voor dit brood zou je vele kilometers omrijden. “Je kan er ook meenemen, maar dan moet je twee dagen vooraf bestellen, want we bakken elke ochtend vers”, klinkt het. Bij de buren komt granola op tafel en ook die ziet er overheerlijk uit. Zelfs de honing is huisgemaakt, want Den Hert blijkt een eigen bijenzwerm te hebben, die huist in de toren op het kerkhof van Eke.

Op de kaart staan ook meer dan veertig streekbieren. De lunch staat op een bord en biedt hoofdzakelijk ‘kroks’, alweer met dat heerlijke brood. De varianten zijn origineel. Zo is er bijvoorbeeld de Krok Paris-Eke, met groene asperges, gerookte zalm, mozzarella en een slaatje. Ook de uitgestalde zoetigheden zien er heerlijk uit. Naar verluidt is de Tarte Jeanne de beste appeltaart in de ruime regio. Die proberen we een volgende keer, want Den Hert is een adresje om bij te houden.

Den Hert,

Steenweg 95 A in Eke – Nazareth

0470/10 47 37

www.denhert.eke.be

Open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 17 uur, en op zaterdag en zondag van 8 tot 19 uur.

Ontbijt: vanaf 6 euro

Lunch (ook veggie): 11 – 13 euro

‘Zoeten inval’: vanaf 4 euro

Eten: 9/10

Comfort: 9/10

Bediening: 9/10