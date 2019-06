RECENSIE: Maste **** Tijs Van Puyenbroeck

13 juni 2019

17u20 0 Gent Sam Van Houcke en Stefanie Van Nieuwenhuyze openden begin dit jaar Maste in Gent. De opening kwam er na een lijdensweg, aangezien de nieuwbouw maar niet opgeleverd geraakte. Toch is er van die moeizame aanloop amper iets te merken in bord en glas. Gent heeft er nog maar eens een nieuwe culinaire parel bij.

Het pad naar het restaurant is nog gehuld in dikke, ongelijke keien die je enkel op een werf vindt, de dampkap werkt nog niet en er moet nog geschilderd worden. Toen wij dit voorjaar Maste binnenstapten, was er nog een pak werk voor de boeg. De zaak huist in een nieuwbouw bij de Tondeliersite, een nieuwe wijk in aanbouw in de Gentse rand. De ontvangst van gastvrouw Stefanie is bijna verontschuldigend, maar wel hartelijk. Drie tafeltjes zijn bezet, meer niet. Deze zaak is nog in testfase.

Iedereen die in Maste tafelt, krijgt vijf hapjes voorgeschoteld. Ons bleven vooral het brasvar met mosterd en de gelakte paling bij. Verfijnd en smaakvol. Van Houcke kookt lokaal: Holsteindrund, schorseneer, eekhoorntjesbrood, zeebaars. De samenvatting van het viergangenmenu (65 euro) dat we kiezen: Belgische producten.

De ceviche van zeebaars - een bereiding waarbij onder meer citroen rauwe vis licht gaart - is een veilige starter. Uiteraard begrijpen we de keuze om licht en fris te starten, maar de chef heeft volgens ons meer creativiteit in zijn mars. De tweede, vegetarische, gang doet ons de lichte tegenvaller snel vergeten. De girolles en eekhoorntjesbrood met lavas en miso zijn een feest. Heerlijk rijk met de pit van de lavas en het zoutige van de miso. Was veggie altijd maar zo interessant.

De stilte valt op in de zaak. Chef in de keuken, vrouw in de zaak, die weten waar ze mee bezig zijn en perfect op elkaar afgestemd zijn. Tijdens ons bezoek hebben ze hoogstens een paar zinnen uitgewisseld.

De volgende gang typeert de chefs voorliefde voor Scandinavië. Het vlees van holsteindrund met schorseneer en knolselder is een toonvoorbeeld van productkeuken: de aandacht voor de hoofdingrediënten is cruciaal. De simpele, lichte jus maakt het af. We sluiten af met kaas, waarbij we een handleiding krijgen. Die zegt hoe een bepaalde kaas smaakt en welke volgorde je ze best opeet. Attent, aangezien je al een bovengemiddelde kaaskenner moet zijn om te weten wat je op je bord krijgt. Onze koffie hoeven we niet te betalen, aangezien we een van de eerste klanten zijn. We betalen een 100 euro per persoon. Niet goedkoop, maar deze chef kiest bewust voor gastronomische keuken en dat kent zijn prijs nu eenmaal.

Maste is een uitstekend restaurant in aanbouw. Als de chef zijn draai vindt en zijn talenten ten volle kan laten zien, dan staat er veel moois te gebeuren.

Maste

Tondelierlaan 23

9000 Gent

09/386.98.37

www.restaurant-maste.be

Eten en drinken: 9/10

Bediening: 9/10

Comfort 8/10