Reacties van de Gentse verkozenen, en zij die net uit de boot vallen: Stephanie D’Hose (Open Vld) Stephanie D’Hose – Vlaams Parlement – 13.055 stemmen Sabine Van Damme

27 mei 2019

10u06 0

Stephanie D’Hose is enorm blij dat ze verkozen is. “Maar het werk begint nu pas”, relativeert ze meteen. “Ik hoop de commissies cultuur en mobiliteit te mogen doen, omdat we daarvoor veel Vlaams geld naar Gent moeten halen. We hebben die Vlaamse middelen echt nodig.” Het is heel lang spannend geweest voor D’Hose. “Zegezeker was ik zeker niet, zelfs niet op die derde plaats. In de politiek is niks voorspelbaar. Kijk naar de algemene uitslag, en die monsterscore van het Vlaams Belang. Dat geeft mij een dubbel gevoel. Eén op vijf mensen zegt: ‘wij zijn het beu’. Dat is een serieus signaal waaruit we conclusies moeten trekken, en anderzijds moeten we ook gewoon hard doorwerken. Anderzijds houdt Open Vld van alle traditionele partijen het best stand. Dat is een opsteker” D’Hose voerde keihard campagne, en liet zelfs ‘promise’ op haar pols tatoeëren, een belofte aan al haar kiezers. Ze haalde 13.055 stemmen binnen.