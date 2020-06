Reactie uit Gentse horeca: “Steunmaatregel 6% btw voor cafés zeer beperkt” Wietske Vos

08 juni 2020

16u34 0 Gent De restaurants, koffiehuizen en cafés gaan overal in Gent opnieuw open vandaag. Tussen de hectische voorbereidingen door reageert een Gentse horecaondernemer op de nationale ondersteuningsmaatregelen voor de horeca.

Afgelopen weekend keurde de superkern – de tien partijen die de regering-Wilmès volmachten hebben gegeven plus de regeringstop – een eerste pakket ondersteuningsmaatregelen goed. Voor de horeca zit daar onder meer tot eind 2020 een btw-verlaging in van 21% naar 6% voor alle diensten, met uitzondering van alcoholische dranken. Reden daarvoor is dat de overheid alcoholgebruik niet wil stimuleren.

Een ondernemer met twee horecazaken in het Gentse stadscentrum vindt deze maatregel in principe een goede zaak, maar wijst erop dat ze niet voor elke tak van de horeca even voordelig is. “Er is een groot verschil tussen brasserieën en restaurants enerzijds, en cafés anderzijds. Binnen de cafés onderling heb je dan ook nog eens cafétaria’s van sportcentra en dergelijke, en echte biercafés en cafés in de uitgaansbuurten, zoals de Vlasmarkt en de Overpoort. Deze laatste verkopen misschien 90% alcoholische dranken en 10% andere drank. Voor hen is het voordeel van deze maatregel zeer beperkt, ten opzichte van een brasserie die voor 75% aan voeding en non-alcoholische drank verkoopt.”

De ondernemer, die liever anoniem wil blijven, suggereert dat het misschien eerlijker zou zijn geweest om een bepaalde korting op de RSZ toe te kennen. “De meeste horecazaken kreunen nu onder de personeelskosten, dus daar zouden meer zaken voordeel van hebben.”

Horecacheques

Ook het nut van een andere steunmaatregel, de consumptiecheques, wordt in vraag gesteld. Deze cheques van 300 euro kan de werkgever aan zijn medewerkers geven, die deze kunnen gebruiken in horecazaken of cultuurhuizen. Deze cheque is weliswaar 100% aftrekbaar en belastingvrij, maar de kans dat veel bedrijven deze cheques aan hun werknemers zullen geven, is klein. Het is immers geen verplichting en gezien “…het feit dat 90% van de bedrijven lijdt onder de crisis, denk ik dat de meeste bedrijven dit niet zullen doen”, aldus Hans Maertens, directeur-generaal van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka in De Standaard.