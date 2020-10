Razend populaire Quizfabriek organiseert gigantische onlinequiz over heel Vlaanderen voor 5-jarig bestaan Jill Dhondt

01 oktober 2020

11u12 0 Gent De Gentse quizorganisator De Quizfabriek bestaat 5 jaar en wil dat graag vieren met een gigantische verjaardagsquiz voor heel Vlaanderen. Alle deelnemers samenbrengen in één zaal is uiteraard nog niet mogelijk, maar door de formule van De Quizfabriek kan de grote quiz wel online doorgaan. “Het belooft een spektakel te worden, het summum van 5 jaar ervaring.”

De Quizfabriek organiseert al sinds oktober 2015 quizzen in Gent en Antwerpen met een vaste formule: deelnemers antwoorden rechtstreeks op de vragen via hun smartphone of tablet. Tot de lockdown werd er om de één tot twee maanden een quiz georganiseerd, met in februari de grootste ooit: de Harry Potter-quiz. Die was in drie minuten tijd uitverkocht en voorzag plaats voor maar liefst 80 ploegen.

De lockdown gooide het spel dooreen, maar legde het zeker niet stil. Acht weken na elkaar organiseerde De Quizfabriek een lockdownquiz. Oude quizzen werden vanonder het stof gehaald, geactualiseerd en van op afstand gepresenteerd. De deelnemers konden van thuis uit via hun smartphone of tablet antwoorden. Elke week speelden meer dan 500 ploegen mee, een gigantisch succes dus.

Verjaardagsquiz

Op 20 oktober viert De Quizfabriek haar vijfjarig bestaan en dat willen de quizmasters vieren met een gigantische verjaardagsquiz. Omdat het nog steeds niet veilig is om massaal samen te komen in een zaal, gaat ook deze weer digitaal door. “Spelers kunnen de quiz vanuit hun living spelen of van op een gezellige locatie”, zegt Wietse Heremans. “Cafés die graag meewerken mogen ons altijd contacteren. Het belooft een spektakel te worden, het summum van 5 jaar ervaring.”

Inschrijven kan via de website van De Quizfabriek.