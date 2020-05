Razend populaire huiskamerquizzen met Lieven Scheire en Sofie Engelen worden opgenomen in Gent Jill Dhondt

18u00 4 Gent Het Gentse artiestenbureau Working Class Heroes organiseerde reeds zes Huiskamerquizzen die telkens uitverkocht waren. Elke keer namen 500 personen daaraan deel. Wat de spelers aanspreekt is de speelse vragen, maar ook de gastheren. De eerste drie edities stelden Jan Delvaux en Jimmy Dewit de vragen, de drie quizzen erna was Lieven Scheire de quizmaster. Er staan nog speelavonden gepland, telkens met een ander thema en een andere gastheer of gastvrouw.

Working Class Heroes is een Gents managementkantoor voor artiesten, waarvan er één op het idee kwam om een online quiz te organiseren. “We zijn daar honderd procent voor gegaan”, zegt Leslie Vantomme, artiestenmanager. “We hebben enkele van onze artiesten aangesproken om een quiz te presenteren, en onze vaste freelancers om het licht, het geluid en het beeld te verzorgen. Dat klassieke webcamverhaal, waar de presentator vanuit zijn eigen bureau presenteert, zagen we niet zitten. Daarom nemen we de quiz op in de studio van Moose-Stache, een videoproductiehuis aan de Dampoort waar we steevast mee samenwerken. De deelnemers hebben twee toestellen nodig om deel te nemen: één om de show te bekijken, een andere om antwoorden aan te duiden.”

Het Gentse kantoor heeft intussen zes edities georganiseerd. De eerste drie werden gepresenteerd door Jan Delvaux en Jimmy Dewit van de Belpop Bonanza theatershow, en gingen over popmuziek. De drie volgende quizzen hadden als thema ‘wetenschap’, met Lieven Scheire als presentator. Elk van die quizzen met telkens 500 deelnemers, was uitverkocht. “Het is geen harde quiz”, legt Leslie uit, “Fervente quizzers zouden ze te veel entertainment vinden. Het is eerder een show waar quizzen de rode draad is. De gastheren vertellen weetjes en mopjes tussen de vragen door. Het is heel interactief.”

Meer van dat

Elke quiz duurt normaal gezien een uur en een half, als de artiesten zich aan de timing houden. Om mee te spelen betaal je tussen de 6,5 euro en 7,5 euro. De winnaar krijgt een oorkonde cadeau, getekend door de artiest. De eerste drie gaan naar (lees: blijven in) huis met een boekenpakket van de gastheer. Wie op de 250ste plaats eindigt, krijgt nog een troostprijs. “Dat zorgt voor wat competitie binnen de competitie. Soms doen er vrienden mee die tegen de andere gasten, maar ook tegen elkaar strijden.”

De komende weken staat er nog een muziekquiz gepland met Sofie Engelen, en een sportquiz met Bahamontes. “Er komen ook regelmatig nieuwe quizzen bij. De ene artiest steekt de andere aan. Lieven was zo enthousiast, dat Xander De Rycke intussen interesse heeft om een quiz te hosten.”