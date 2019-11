Rare parkeertoestanden: 20 minuten parkeren is gratis, 8 minuten parkeren kost 20 cent Sabine Van Damme

22 november 2019

12u20 0 Gent Wie de parkeermeters in Gent centrum gebruikt, komt soms vreemde toestanden tegen. Zo is het in ‘zone rood’ mogelijk om 20 minuten gratis te parkeren, als je op de groene knop van de meter duwt. Maar steek je 20 cent in, dan mag je plots maar 8 minuten meer staan. “Die 20 minuten zijn bedoeld om snel iets te kopen, als je langer wil staan moet je vanaf de eerste minuut betalen”, klinkt het.

Niet dat de parkeertarieven nu zijn aangepast, de situatie zoals ze nu is, is al langer van kracht. Alleen vallen sommige vreemde toestanden niet altijd meteen op. Tot je plots bedenkt dat je ergens een half uur moet zijn, en dus plichtsbewust wil betalen aan een parkeermeter. 20 minuten kan je gratis staan, dus met 20 cent zal het wel lukken voor ene half uur, denk je dan. Niet dus. Als je 20 cent betaalt, mag je plots maar 8 minuten meer parkeren. Als je 50 cent betaalt, mag je 20 minuten blijven staan. Want eigenlijk ook gratis mag.

Het lijkt oplichterij, of minstens oneerlijk. “Dat is het niet, het is een beleidskeuze”, klinkt het op het kabinet van mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “Snel je kinderen ophalen, een broodje kopen,… De stad faciliteert dat en laat toe om 20 minuten gratis te staan, net voor die korte boodschappen. Ben je van plan om langer te parkeren, dan betaal je, vanaf de eerste minuut. Gelukkig zijn er vanaf januari 8 providers die je zullen toelanten om tot op de cent afgemeten je parkeerkost te betalen via je telefoon.”