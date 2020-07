Radioshow voor woonblokken met Joris Hessels, Dominique Van Malder, Showbizz Bart en Janne Desmet getest in Gent Jill Dhondt

11 juli 2020

11u25 0 Gent De grote woonblokken en sociale wijken hebben het niet altijd gemakkelijk gehad de voorbije maanden. Daardoor organiseert Cirque een radio- en televisietour door Vlaanderen met enkele bekende koppen. Gisterenavond waren de bewoners van de appartemenenten op de Scandinaviëstraat het testpubliek voor het televisieproject. Er werden reeds twee testen gedaan voor de radio.

Het project van Cirque kreeg de naam ‘Blokbusters’. De bewoners van de Scandinaviëstraat kregen vooraf een flyer in hun bus waarop het evenement werd aangekondigd. Tegen de avond zouden Joris Hessels en Dominique Van Melder zich settelen in een mobiele, doorzichtige radiostudio in het binnenplein. De bewoners konden vanuit hun terras volgen door in te tunen op radiofrequentie 105.3, maar ook bellen om hun verhaal te doen, verzoekjes te plaatsen, groetjes te doen, een recept delen of een liedje te zingen. Sommige van hen mochten beneden komen om hun lied daar in de micro te zingen, voor de studio van Joris en Dominique. Zo kwam Bahaar naar beneden om eten te brengen en zong een andere dame een zelfgeschreven lied. Later op de avond werd een scherm opgeblazen en beelden getoond. Aan de rest werd gevraagd om niet naar beneden te komen, om samenscholingen te vermijden. De rest van de zomer zal het radiostation voor andere woonblokken en sociale wijken in Vlaanderen verschijnen, met ook Showbizz Bart en Janne Desmet aan de micro. “We maken radio voor zij die het moeilijk gehad hebben in corona”, zegt Xavier van Cirque.