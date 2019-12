Radiomarathon over de verschillen en gelijkenissen tussen baby boomers en millennials Jill Dhondt

11 december 2019

17u50 0 Gent Vijftien studenten van de Arteveldehogeschool houden op 18 december een radiomarathon in hun eigen studio. In de show ontdekken de scholieren dat de kloof tussen baby boomers en millenials niet zo groot is als velen denken.

Twaalf uur lang zullen de studenten van Studio Boom radiomaken. Hun show gaven ze de naam ‘Mind the Gap’, een verwijzing naar de vermeende kloof tussen baby boomers en millenials. Tijdens de uitzending komen de luisteraars te weten dat er ook veel verbindende elementen bestaan tussen de twee groepen, zoals muziek. “Wij luisteren nog steeds naar de muziek van de baby boomers en omgekeerd luisteren zij ook naar onze muziek”, zegt Axelle Brants.

De studenten journalistiek spraken met experten, boomers en leeftijdsgenoten over wat werk, gezondheid, wonen en liefde voor de twee generaties betekent. Zo vragen de scholieren zich af hoe millenials moeten omgaan met de werkvloer en hoe de werkvloer moet omgaan met hen. Erna komt een hoogleraar praten over de betekenis, de evolutie en de oplossing voor eenzaamheid. Ook de oprichter van de klik-app, een applicatie die eenzame studenten wil verbinden, komt naar de studio. De radiomakers hebben het ook nog over werk en liefde. Ze vragen aan boomers en millenials wat het betekent om samen te wonen in één straat, en of je via sociale media sneller aan een lief geraakt.

Plaatjes voor het goede doel

Tussen de gesprekken door draaien de studenten plaatjes, aan te vragen via een telefooncel in de inkomhal van de Hogeschool. De opbrengst van de marathon gaat in het kader van de Warmste Week naar Tele-onthaal. “Je kan daar 24 uur op 24 naar bellen als je met iets zit”, zegt Axelle. “Je kan er steeds terecht voor kwesties rond werk, gezondheid en liefde, thema’s die we ook bespreken in onze show.”