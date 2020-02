Radio Martiko trekt voor zesde keer naar Colombia om verzamelplaat te maken van Zuid-Amerikaanse muzieklegende Jill Dhondt

21 februari 2020

12u54 0 Gent Mechiel Vanbelle en Fred Kramer trekken regelmatig naar het buitenland, waar ze platen verzamelen die verloren zijn geraakt in de plooien van de geschiedenis. Van de verzamelde muziek maken ze een selectie, die ze vervolgens heruitgeven onder hun eigen platenlabel Radio Martiko. Hun eerstvolgende reis gaat naar Colombia, met het opzet een verzamelplaat de maken van de grootmeester Lucho Bermudez.

Mechiel en Fred keren telkens naar dezelfde landen: Colombia, Marokko, Egypte, Kongo, Griekenland. Daar grabbelen ze in dozen van platenwinkels, antiekzaken en privé-verzamelaars, op zoek naar muziek van de jaren zestig en zeventig. “Vaak komen we ergens in een zolderkamer of een kelder terecht”, vertelt Mechiel. “Daar staan de platen soms metershoog opgestapeld, zodat je er niet meer bij kan.” Tijdens een eerste bezoek zullen de mannen van Radio Martiko vooral op verkenning ging. De meeste platen die ze tegenkomen zijn nog ongekend, ze zijn er vooral om te luisteren en om contacten te leggen. “We willen een beeld te krijgen van een bepaald land of genre, zodat we tijdens volgende bezoeken meer gericht kunnen zoeken.” Een deel van de verzamelde platen brengen Mechiel en Fred terug uit onder hun eigen label. De ene keer brengen ze een single of een album opnieuw uit, de andere keer maken ze een compilatie van een bepaalde artiest of meerdere artiesten binnen hetzelfde genre.

Binnenkort trekken de Gentenaren naar Colombia, voor de zesde keer, met het plan een plaat uit te brengen van Lucho Bermudez. “Die is niet zo gekend in Europa, maar hij behoort tot de groten in Zuid-Amerika. Daar noemen ze hem ‘el maestro’. Hij is diegene die de traditionele Colombiaanse muziek gemoderniseerd heeft. De jetset luisterde in zijn tijd naar klassieke muziek, die ze speelden in de salons. Hij is daar gaan optreden, en heeft iedereen aan het dansen gezet. Zo is zijn volkse muziek, die een mix is van Afrikaanse muziek en inheemse muziek, wijdverspreid geraakt.”

Archivering

“Soms vinden we platen die heel zeldzaam zijn”, geeft Mechiel aan. “Heel vaak hebben ze culturele of artistieke waarde, zoals enkele tapes die we vonden in Marokko. Toen we daar plaatjes aan het zoeken waren, hebben we een grote stock gevonden van het label Boussiphone. We merkten meteen dat het om een unieke vondst ging, in een goede staat. Van de 2000 singles die dat label gemaakt heeft, hebben wij er 1500 kunnen bemachtigen. Zo zijn we beginnen overwegen om een bibliotheek aan te leggen, zodat muziek als deze bewaard blijft. Het enige waar we nog naar op zoek zijn is een partner, om te helpen met de digitalisering.”

Mechiel geeft aan dat het archiveren van oude wereldmuziek een zeldzaam gegeven is. “Er bestaan maar weinig initiatieven om immaterieel erfgoed zoals muziek te bewaren, enkel privé-verzamelaars houden zich daarmee bezig. In Frankrijk, Engeland en Nederlands is de overheid daarmee begonnen, maar bij ons is het stil. Wij willen daar graag een rol in spelen, zodat toekomstige generaties kunnen blijven genieten van oude muziek uit het Midden-Oosten, Zuid-Amerika, Afrika, enzoverder.”

De platen van Radio Martiko zijn verkrijgbaar in enkele platenwinkels en online. Meer info op www.radiomartiko.be.