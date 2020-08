Racen met een zelfgemaakte zeepkist in de oude brandweerkazerne van Gentbrugge Jill Dhondt

10 augustus 2020

19u14 0 Gent Gezinnen kunnen deze week langskomen in Santo, de oude brandweerkazerne van Gentbrugge, om een zeepkist te maken. Erna kunnen ze met hun zelfgemaakte box racen op het uitgestippelde parcours.

Creatool en Sportaround slaan de handen in elkaar om de zomer toch plezierig te maken. Deze week organiseren ze samen zeepkistenracen in het frisse Santo in Gentbrugge. Elke middag tussen 14 en 18 uur kunnen bubbels van zes personen langskomen om de handen uit de mouwen te steken. Creatool zorgt voor de onderdelen waarmee de kinderen zeepkisten kunnen maken, Sportaround voorziet een parcours om te racen. Vanop een verhoog glijd je twintig meter naar beneden. Deelname is gratis. Je kan een slot reserveren via deze doodle.