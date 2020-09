Raadslid Christophe Peeters gelooft niet langer in gratis wandelbussen: “Het zijn elektrische paardenkoetsen geworden” Cedric Matthys

11 september 2020

15u02 6 Gent Raadslid Christophe Peeters (Open Vld) heeft zich kritisch uitgelaten over de gratis wandelbussen die “door de stad kruipen”. De Gentse politicus werkte als voormalig schepen mee aan het project, maar stuurde donderdagavond in de commissie Mobiliteit aan op een grondige evaluatie. “Ken jij één Gentenaar die al eens op zo’n busje heeft gezeten?”, vraagt hij zich af.

Dat raadslid Christophe Peeters niet om een stunt verlegen zit, weten we al langer. De politicus stelde bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen nog voor om een kabelbaan boven Gent te bouwen, maar richt nu zijn pijlen op de elektrische wandelbusjes. Hij vindt de tijd rijp om het project, dat hij als voormalig schepen mee in de steigers zette, grondig te evalueren.

“Het was destijds een goed idee”, zegt Peeters. “Bij de invoering van het circulatieplan iets meer dan drie jaar geleden hebben we het autovrije gebied uitgebreid. Het was toen onze vrees dat mensen die minder mobiel zijn het centrum moeilijk zouden kunnen bereiken. De wandelbusjes leken het gepaste antwoord, maar we zien vandaag dat vooral toeristen er gebruik van maken. Het zijn elektrische paardenkoetsen geworden. Ken jij één Gentenaar die al eens op zo’n busje heeft gezeten?”

Honderdduizenden euro’s

Het project helemaal afschaffen, hoeft volgens Peeters niet. Wel wil hij dat er eens nagedacht wordt over het geld dat er jaarlijks aan gespendeerd wordt. “De wandelbusjes kosten jaarlijks honderdduizenden euro’s (480.000 euro per jaar om precies te zijn, nvdr.)”, zegt hij. “Dat geld kunnen we ook gebruiken om de ouderen van Scheldeoord in Sint-Amandsberg en De Horizon op de Ferdinand Lousbergskaai uit de nood te helpen. Door het nieuwe vervoersplan van De Lijn dreigen daar heel wat bushaltes te verdwijnen. We zouden er als stad een buslijn kunnen inleggen.”

Einde contract

Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) geeft tot slot mee dat ook hij niet tegen een grondige evaluatie is.“We hebben recent het contract verlengd met één jaar”, zegt hij. “De busjes blijven met andere woorden minstens tot september volgend jaar rondrijden, maar binnenkort moeten we keuzes maken. Het bestek was drie jaar geldig en dit was de laatste mogelijke jaarlijkse verlenging. Als we willen verder gaan met het project moeten we een nieuw bestek lanceren. Daar mag van mij gerust over gedebatteerd worden in de gemeenteraad.”