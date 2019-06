Raad van Bestuur UGent zet licht op groen voor hervorming rectorverkiezingen Yannick De Spiegeleir

16 juni 2019

12u43 0 Gent Bij de vorige rectorverkiezingen aan de Universiteit Gent raakten huidig rector Rik Van de Walle en vicerector Mieke Van Herreweghe slechts verkozen na negen rondes. Om die slopende stembusgang in de toekomst te vermijden heeft de Raad van Bestuur van de universiteit een voorstel tot wijziging van het verkiezingsreglement goedgekeurd. Dat meldt het studentenblad Schamper.

Het voorstel dat de Raad van Bestuur goedkeurde, vertrekt vanuit het principe dat een duo een gewone meerderheid moet halen in minstens drie van de vier groepen die mogen stemmen: professoren, studenten, academisch en assisterend personeel en academisch technisch personeel. In de tweede en derde ronde wordt ook een alternatieve optie voorzien waarbij het duo een gewone meerderheid moet halen in slechts twee groepen.

Helemaal definitief is het voorstel nog niet: een wijziging van het reglement kan pas goedgekeurd worden na een fiat van het Vlaams parlement. Als dat niet gebeurt, blijft het huidige reglement van kracht. Indien het Vlaams parlement het voorstel wel goedkeurt, kan de Raad van Bestuur voortaan zelf het kiesreglement aanpassen, zonder om een decreetswijziging te moeten vragen.