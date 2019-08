R4 versperd na ongeval in Drongen: 4 gewonden Jeffrey Dujardin & Jeroen Desmecht

30 augustus 2019

Op de R4 richting Merelbeke is ter hoogte van Drongen vrijdagavond rond 17.40 uur een ongeval gebeurd. Twee voertuigen kwamen in aanrijding met elkaar, daarbij vielen vier gewonden. Twee inzittenden zitten gekneld in het voertuig en moeten bevrijd worden door de brandweer. Door het ongeval is er zware hinder op de R4 richting Merelbeke, de baan is volledig versperd. Bestuurders moeten de te verlaten aan afrit Vinderhoute.

Later meer.