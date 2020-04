R4 in Zwijnaarde afgesloten door gaslek Didier Verbaere

15 april 2020

19u44 0 Gent Bij wegenwerken op de R4 in Zwijnaarde werd omstreeks 18 uur een middendruk gasleiding geraakt op de middenberm. De R4 werd afgesloten voor alle verkeer richting Merelbeke.

“Het incident gebeurde ter hoogte van de Hutsepotbrug en de Mediamarkt in Zwijnaarde. Gevaar was er nooit en Fluvius is ter plaatse om het lek te herstellen", zegt Alissa Coessens, woordvoerder van de Gentse brandweer. Tijdens de herstellingswerken blijft de R4 afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de N60.