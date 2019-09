R2-D2 geland op Malem



Sabine Van Damme

03 september 2019

19u10 0 Gent Het allerbekendste Star Wars-personage, en ook – samen met C-3PO – het enige dat meespeelt in alle Star Wars-films, is geland op Eiland Malem.

R2-D2, kortweg R2 of Artoo genoemd, staat een beetje triest tegen een struik geleund vlakbij Malem-kerk. De Robot van het type astromechdroid lijkt werkloos geworden. Uiteraard gaat het niet om het échte Star Wars-relict, het zou er anders niet lang staan. Het is een zelfgemaakte replica van Koen Vromman, en is daar neergezet voor de Malem Street Art-tentoonstelling Robotica. Er zijn ook nog andere leuke ontdekkingen te doen op Malem, nog tot 29 september.

Alle info: www.msap.be