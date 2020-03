Quizfabriek organiseert elke woensdag online lockdownquiz Jill Dhondt

30 maart 2020

13u09 5 Gent Zolang de coronamaatregelen gelden organiseert de Quizfabriek elke woensdagavond een online quiz. Zowel de presentator, de technieker als de deelnemers kunnen vanuit hun eigen zetel deelnemen.

Vorige week woensdag 25 maart was een proefdag voor de organisatoren van de Quizfabriek. Ze wouden weten hoeveel volk er op een online quiz afkwam, en stonden versteld van het resultaat. Op één avond verwelkomden ze 150 quizzers op hun livestream, wat hen deed besluiten om elke woensdag een quiz te organiseren, zolang de coronamaatregelen gelden.

De vragen halen de organisatoren uit voorgaande quizzen. De deelnemers kunnen de presentator live via Youtube aan het werk zien, en antwoorden op de vragen via hun eigen tablet of smartphone. Om het spannend te houden wisselt De Quizfabriek elke week van presentator. Op voorhand inschrijven is niet nodig, meespelen is gratis.

