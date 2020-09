QR-codes plakken op HOGENT: “Studenten moeten niet ongerust zijn. Het is geen controle op aanwezigheid in de les” Wietske Vos

17 september 2020

15u15 1 Gent Bij Hogeschool Gent wordt koortsachtig doorgewerkt om het tracing systeem uit te rollen tegen maandag. Dat houdt vooral in dat op alle strategische plaatsen codes moeten worden geplakt getest, en alle medewerkers moeten worden ingelicht. Wij gingen mee op plakronde.

HOGENT installeert als eerste instelling voor hoger onderwijs het opsporingssysteem Savitas QR, in functie van corona, zo raakte gisteren bekend.

Momenteel wordt hard gewerkt om dit systeem operationeel te krijgen tegen maandag, als het academiejaar start. Peter Boey, verantwoordelijke facilitaire software bij HOGENT, doet zijn ronde op alle campussen. In de ruimtes waar dit nodig is, plakt hij op strategische plekken een sticker met de QR-code en activeert die via de website van Savitas. Er wordt ook getest om eventuele kinderziektes van het systeem op te lossen. De codes komen te hangen in vergaderruimtes en keukens, maar vooral ook in laboratoria, practicaruimtes en de brouwerij, waar mensen fysiek – maar met mondmasker – nauw moeten samenwerken.

Elk gebouw wordt vandaag en morgen nog bezocht en beplakt. “Sommige ruimtes hebben geen code nodig”, zegt communicatieverantwoordelijke Isabelle Claeys. “In de auditoria van ons nieuwe gebouw T bijvoorbeeld, is er genoeg ruimte en is de ventilatie zodanig goed, dat het niet nodig is.”

Waarom gaat men ervan uit dat iedereen kan scannen met de gsm? Bij mijn toestel lukt het niet om zo’n app te installeren Poetsvrouw campus Schoonmeersen

In de keuken van gebouw C aan Campus Schoonmeersen zitten de dames van het poetsteam aan een lange tafel, netjes op afstand van elkaar, te eten als Peter Boey komt plakken. De reacties op het systeem zijn verschillend: sommigen willen het direct proberen, anderen twijfelen. “Waarom gaat men ervan uit dat iedereen kan scannen met de gsm? Bij mijn toestel lukt het niet om zo’n app te installeren.”

Vrijwillig en anoniem

Wie zich niet wil aanmelden met het systeem, wordt niet verplicht. Boey en communicatieverantwoordelijke Isabelle Claeys benadrukken het vrijwillig aspect: “Studenten moeten ook niet denken dat men dan kan zien of ze naar de les komen of niet. Daar is geen sprake van. De gegevens worden bewaard op je telefoon, en het systeem matcht alleen de locaties waar telefoontoestellen van zieke personen geweest zijn. Als je ziek bent en je naar de arts gaat, wordt dat doorgegeven aan de preventiedienst. Die bezorgt jou een code die je op je telefoon kunt ingeven. Wie de volgende keer een code scant op die plek, krijgt een melding dat hij het best naar de dokter gaat.”