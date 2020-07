Qmusic-presentator Sam De Bruyn maakt radio vanuit Gent met Anne (26) en Elien (24) die van Brussel naar de kust stappen Jill Dhondt

14 juli 2020

19u16 3 Gent Qmusic maakt een hele zomer lang radio vanuit heel Vlaanderen. Vanavond streek presentator Sam De Bruyn neer in Gent, in de hotspot van Anne en Elien die een vijfdaagse wandeling maken van de Grote Markt in Brussel naar de kust.

Qmusic stuurt deze zomer haar presentatoren Sam De Bruyn en Jolien Roets op pad door heel Vlaanderen om de hotspots van de luisteraars te ontdekken. Elke dag maken ze tussen 18 uur en 20 uur live radio vanuit een andere locatie, met een andere gast. Vandaag trok Sam De Bruyn naar Treck Hostel in Gent waar Anne en Elien uitbliezen van een lange dag stappen.

Het duo is een eigen dodentocht aan het stappen: van Manneken Pis in Brussel naar de zee in vijf dagen. Vandaag hadden ze hun tweede dag achter de rug, en dat voelden ze aan de benen. Overnachten doen ze in de tuinen van mensen, maar vandaag kozen ze toch voor een luxueuzere optie. Ze verblijven in het Treck Hostel op de Groendreef, waar je slaapt in een caravan met een eigen thema.

Een apero met Sam was voor hen een geweldige motivator om hun tocht verder te zetten. Nadat Anne en Elien hun verhaal deden op de radio, kwam burgemeester Mathias De Clercq nog langs als verrassing. Samen klonken ze op een bijzondere zomer in eigen land. Morgen laten de stappers Gent achter zich, en zetten ze de laatste 70 kilometer in.